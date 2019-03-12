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صلاح فوزي: لابد من إيجاد كوتة للمرأة في كل المجالس النيابية.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:18 ص
الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري
البهى عمرو
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن المقترحات الدستورية تكون في إطار المواد المعروضة للتعديل في الدستور فقط.

وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناى سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن مقترح تعديل المادة 102 من الدستور يريد أن يعطي تمييزا إيجابيا إلى المرأة بأن يكون لها ربع مقاعد مجلس النواب.

وأكد أن المادة 11 من الدستور تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية .

وأشار إلى أن المادة 11 من الدستور مادة دائمة، وهذه المادة تفسر بأنها تدريبية وقد تفسر على أنها " كوته" مؤكدًا أنه لابد من إيجاد كوتة للمرأة في كل المجالس النيابية وفقا للدستور.

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