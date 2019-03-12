نائب: مراجعة تقرير الحكومة لمعرفة مدى التزامها بما عرض على البرلمان

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة التزمت بموعد بوعدها إرسال التقرير نصف السنوي الممثل عنها للبرلمان، مشيدا بما تضمنه التقرير من إيجابيات عديدة.





وأضاف "السيد"، في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن محمد معيط وزير المالية خلال حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية ،أدلي بمؤشرات تحققت حتي النصف الاول في العام المالي،كما أن هذه المؤشرات تدل علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سلكته الدولة.





وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أنه علي اللجان المختصة مراجعة التقرير لمعرفة مدي التزام الحكومة وتحقيقها لم تم عرضه علي المجلس.



