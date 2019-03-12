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برلمان

نائب: مراجعة تقرير الحكومة لمعرفة مدى التزامها بما عرض على البرلمان

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
القسم السياسي
قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة التزمت بموعد بوعدها إرسال التقرير نصف السنوي الممثل عنها للبرلمان، مشيدا بما تضمنه التقرير من إيجابيات عديدة. 

وأضاف "السيد"، في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن محمد معيط وزير المالية خلال حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية ،أدلي بمؤشرات تحققت حتي النصف الاول في العام المالي،كما أن هذه المؤشرات تدل علي نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سلكته الدولة.

وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، أنه علي اللجان المختصة مراجعة التقرير لمعرفة مدي التزام الحكومة وتحقيقها لم تم عرضه علي المجلس.

ويتلقي نواب البرلمان، خلال الفترة المقبلة، التقرير النصف سنوي، عن أداء الحكومة، بشأن الأداء المالي والإقتصادي في النصف الأول"يوليو – ديسمبر"، من العام المالي الحالي 2018-2019، متضمنًا العديد من الإيجابيات التي تقوم بها الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي طوال الفترة الماضية.

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