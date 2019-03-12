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اقتصاد

رواد النيل: استهداف مساعدة المشروعات الصغيرة لتواكب التطورات العالمية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:35 ص
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
محمد يحيي
أعلنت مبادرة رواد النيل، التي يرعاها البنك المركزي المصري، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والبحثية، استهداف مساعدة الصناعة الوطنية، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير منتجاتها لتصبح أكثر تنافسية، وتواكب التقدم الاقتصادي العالمي.

واوضح التقرير الذي تلقي "صدي البلد" نسخة منه، أن مسرعات الابتكار تسعي عبر مكاتب بها مهندسين متخصصين في المجالات الهندسية العكسية وتطوير تصميم المنتجات و اختيار الخامات و تكنولوجيا التصنيع وتصميم الاسطمبات وتصنيعها والنماذج الأولية.

واشار التقرير الي ان تلك الاجراءات المتطورة تمكنها من أداء وظائفها بدقة وجودة متقدمة.

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