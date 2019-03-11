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رياضة

لاعب مصري عمره 19 سنة يقترب من الظهور مع هامبورج في البوندسليجا

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:40 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي
اقترب اللاعب المصري حسام شلبي من الظهور مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي هامبورج الألماني، بعدما رشحه مدربه للتصعيد إلى الفريق الأول، عقب تقديمه لمستوى طيب للغاية طوال الفترة الماضية.

حسام شلبي لاعب مصرى، من مواليد فبراير عام 2000، ويجيد اللعب في مركز الديفندر " لاعب الوسط المدافع"، وهو قائد فريق الشباب، ويمتلك إمكانات فنية وبدنية هائلة، بالإضافة إلى ثبات كبير في المستوى وشخصية قوية داخل الملعب.

اللاعب يبلغ من العمر 19 عاما، ويمتاز بالقوة البدنية، بالإضافة إلى قوامه الطويل، وبات أحد المرشحين بقوة للتصعيد إلى الفريق الأول بالنادي الألماني الكبير.

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