برلماني: أداء الحكومة مقبول

قال النائب محمد الشهاوي عضو لجنة الخطة والموازنة انه تم استلام التقرير نصف السنوي اليوم، وسيتم قراءته لمعرفة الاداء الحكومي، الذي يعتبر مقبولا إلى حد ما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



وأشار "الشهاوي"، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، إلى أن هناك عددا من المشروعات لم يكتمل عملها، موضحا ان رئيس الوزراء قد تعهد سابقا بالبدء في المشروعات المتوقفة، وحاليا اقتربنا من انتهاء الـ 6 أشهر ومازال هناك عدد من المشروعات لم يتم الانتهاء منها.



ويتلقى نواب البرلمان، خلال الفترة المقبلة، التقرير نصف السنوي، عن أداء الحكومة، بشأن الأداء المالي والاقتصادي في النصف الأول"يوليو – ديسمبر"، من العام المالي الحالي 2018-2019، متضمنًا العديد من الإيجابيات التي تقوم بها الحكومة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي طوال الفترة الماضية.