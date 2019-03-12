الجزائر.. بوتفليقة يستجيب للضغط الشعبي معلنا عدم ترشحه لولاية خامسة.. تأجيل الانتخابات وطرح دستور جديد للاستفتاء.. الإعلان عن تشكيل حكومة.. فرنسا ترحب بالقرار.. والشعب يحتفل في الشوارع

بوتفليقة في كلمة للشعب: اتفهم أسباب الاحتجاجات.. وصحتي لا تسمح لي بالترشح لولاية جديدة

تكليف وزير الداخلية نور الدين بدوي برئاسة الحكومة

فرنسا ترحب بدخول الجزائر حقبة سياسية جديدة

احتفالات في الشارع الجزائري بقرارات بوتفليقة





بعد ساعات من عودته للبلاد إثر رحلة علاجية في سويسرا، فاجأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الشعب بعدم ترشحه لولاية خامسة وإعلانه تأجيل انتخابات كان مقرر إجراؤها في إبريل المقبل، وذلك استجابة لمطالب آلاف الجزائريين ممن خرجوا في احتجاجات على مدار الأيام الماضية.





عقب جدل حول حالته الصحية ومكان تواجده ووسط تكهنات بفقدانه النطق وتدهور حالته الصحية، أسدل بوتفليقة الستار على المشهد في الشارع الجزارئي ففي كلمة موجهة للشعب، أعلن بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية، كما تقدم رئيس الحكومة أحمد أو يحيى باستقالته وتم تكليف وزير الداخلية نور الدين بدوي بتشكيل الحكومة الجديدة، في قرارات من شأنها تهدئة الشارع الجزائري لتدخل البلاد في حقبة سياسية جديدة بعد 20 عاما تحت حكم بوتفليقة.





وفي رسالته الموجهة للشعب، أكد الرئيس الجزائري تفهمه لما يجري في الشارع وخروج احتجاجات ضد ترشحه لولاية خامسة، موضحا أنه استمع للحراك السلمي واستيعابه لقلق الشعب، وجاء في نصها "لا محلَّ لعهدة خامسة، بل إنني لـم أنْوِ قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية و سِنّي لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسُس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعًا. إن هذه الجمهورية الجديدة، وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات و الجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والـمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".





وقرر أيضا إجراء تغييرات على الحكومة وتعديلات، كانت أهمها تنصيب نور الدين بدوي رئيسا للحكومة بدلا من أحمد أويحيى الذي قدم استقالته، مع استحداث منصب نائب وزير أول وتعيين رمطان لعمامرة، وأكد بوتفليقة أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات النّدوة الوطنية





ووعد الرئيس بوتفليقة الشعب الجزائري، بإنشاء لجنة وطنية خاصة في الجانب السياسي من أجل القيام بإصلاحات وبناء جزائر الغد التي تحفظ حق الشباب والمرأة، كما استقبل بوتفليقة نائب وزير الدفاع الوطني, قائد أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح وتلقى تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود.





وأسند بوتفليقة مهمة للجنة إنشاء دستور جديد، وسيُعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي، ومن المقرر أن تتولى الندوة الوطنية الـمُستقلة، تحديد موعد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، وتجرى الانتخابات تحت الإشراف الحصري للجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، إذ تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـ مطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي طالما ابدتها البعثاتِ الـ ملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية.





وفي أول تعليق دولي، رحب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لوداريان بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.





وجاء في بيان للخارجية "في أعقاب المظاهرات التي اجتاحت الجزائر .. تعرب فرنسا عن أملها في آلية جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري العميقة"، وثمن الوزير اتخاذ خطوات نحو تجديد النظام السياسي في الجزائر.





وعقب القرارات المفاجئة، خرج الجزائريون للشوارع احتفالا باستجابة بوتفليقة لمطالب الشعب رافعين الأعلام الجزائرية وسط صيحات تدل على البهجة والانتصار.



