سفير مصر بإثيوبيا: نقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة في أقرب فرصة.. فيديو

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في إثيوبيا، إن الخارجية الإثيوبية قامت بعمل جلسة إحاطة لكل الدول التي لها ضحايا في الطائرة المنكوبة.



وأشار "عبد الخالق"، خلال مداخلة برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلي أن هناك خبرة دولية للتعرف على جثث الضحايا، لافتا إلى أن شركات الطيران الإثيوبية تواصلت مع أسر الضحايا لإطلاعهم على آخر التطورات.



وأضاف أنه سوف يتم إجراءات نقل الجثامين في أقرب فرصة، مضيفا أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة وجار الكشف عن أسباب سقوط الطائرة.

