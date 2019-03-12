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توقعات الابراج اليوم الثلاثاء 11 مارس.. الثور.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:28 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الثلاثاء 11 مارس ٢٠١٩على النحو التالي:

الحمل
من21/3 إلى 20/4
ماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم لتنظيم نفقاتك وبإمكانك أن تقتصد وتوفير بعض المال.
اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا ويمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية
مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
صحيا: القمر في منزل الصحة ويجب أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، واليوم مناسب للاهتمام بصحتك.
مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تعمل في صمت وتمضي نحو أهدافك بحذر وتدرس جيدا كل خطوة.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر معاكسان.. ويجب ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك مهما كانت الاستفزازات.
مهنيا: ينصحك الفلك أن تعمل بجدية وأن تتجنب المواجهات واحم نفسك من الأخطاء والمكائد.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
ماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.
عاطفيا: فينوس في وضع داعم وقد تدفعك لبناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وصحيا: القمر في منزل (الصحة والعمل) يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم مجهودك و وقتك جيدا.
عائليا واجتماعيا: لديك قوة ملاحظة ويساعدك ذلك على التصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك معهم.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وتفاهم واليوم فرصتك للعيش بسعادة.
مهنيا واجتماعيا: المريخ في منزلك الخامس يدعمك ويجعلك تبدو أكثر نشاطا وحماسا وتحصل على التقدير.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.
عاطفيا: اليوم تساعدك الأفلاك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
ماليا: القمر في منزل المال يدفعك اليوم لتنظيم نفقاتك وبإمكانك أن تقتصد وتوفر بعض المال.
اجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

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