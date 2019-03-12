استمرار فعاليات مهرجان قوافل الوديان في قرية الروضة بشمال سيناء.. صور

تنفذ مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة شمال سيناء؛ مهرجان قوافل الوديان؛ في الفترة من 9-18 مارس 2019 بقرية الروضة في مركز ومدينة بئر العبد، تحت رعاية المحافظ، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشةـ والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وقالت كاميليا ادم مدير عام الثقافة بالمحافظة؛ ان فعاليات المهرجان شملت، منذ انطلاقها، عددا من الورش الإبداعية " حرف بيئية - وأدبية - ومحكي- وفن تشكيلي - مسرح - تصنيع عرائس - وإنشاد ديني - والثوب البدوي السيناوي"، وأبرز خلالها التلاميذ ابداعاتهم في كل مجال .



وتفاعل تلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية الإبتدائية؛ مع الورش الإبداعية المختلفة، لتشكل ملحمة فنية ثقافية ابداعية تضفي الي المكان جمالا وسعادة علي وجوه البراءة لأطفال قرية الروضة واخوانهم من القرى المجاورة لهم.