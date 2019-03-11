قومي المرأة يناقش نبذ العنف والصحة الإنجابية في كفر الشيخ .. صور

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، الاثنين، لقاءً موسعًا حول "نبذ العنف ضد المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية" بدار المناسبات بمدينة سيدي سالم، ضمن فعاليات "المرأة المصرية أصل الحكاية" احتفالًا بيوم المرأة المصرية في 100 عام، التي تستمر حتى 14 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.



حضر اللقاء الدكتور حسام بندق، أستاذ المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور فتوح منصور مدير الإدارة الصحية بسيدي سالم، وميادة حلمي واعظة بالأزهر الشريف وياسمين عبد المعبود، نائب رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والدكتورة سماح جاد وعفاف الجمل والدكتورة هبة عبد الحميد، أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة.



وناقش اللقاء العديد من الموضوعات من أهمها مكانة المرأة في الإسلام ومفهوم العنف وأشكاله والأسباب التي تؤدى لذلك ومفهوم الصحة الإنجابية للمرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ودور فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس ووسائل الاتصال بالمكتب.



واستكمل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ، فعاليات حملة طرق الابواب في قرية الصيادين وقرية منشأة عباس وقرية الحدادي بمركز سيدى سالم، واستهدفت 3600 سيدة جرى خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة وجرى التعريف برسائل الحملة مع السيدات.