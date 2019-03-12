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حوادث

نظر محاكمة المتهمين فى خلية تفجير أبراج الضغط العالي

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:01 ص
شعار المحكمة
شعار المحكمة
احمد مهدى
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين وذلك فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي" لاستكمال المرافعة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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