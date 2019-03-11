شقيق ضحية الطائرة الإثيوبية: السفارة أبلغتنا بالانتظار 3 أسابيع لاستلام الجثمان

قال إبراهيم عاطف، شقيق "دعاء عاطف"، إحدى ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة، إن شقيقته تلقت دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور أحد المؤتمرات في كينيا، معقبا: «كانت فرحانة جدا».



وأضاف"عاطف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الجميع وافق على سفرها حرصا على تفوقها، موضحا أن شقيقته حاصلة على درجة الماجستير.



وأشار إلى أن شقيقته حصلت علي منحة للدكتوراه من الصين، متابعا: «عرفنا خبر الوفاة بعد الحادثة بـ12 ساعة، وعرفنا الخبر بالصدفة علشان مفيش حد تواصل معانا، إحنا زينا زيكم بنعرف الأخبار من التلفزيون".



ونوه إلى أن السفارة المصرية بأثيوبيا، تواصلت معه وأخبرته بضرورة الانتظار لمدة 3 أسابيع حتى يتم الجزم بوجود جثمان أم لا.