ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شقيق ضحية الطائرة الإثيوبية: السفارة أبلغتنا بالانتظار 3 أسابيع لاستلام الجثمان

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:50 م
ضحايا الطائرة الإثيوبية
ضحايا الطائرة الإثيوبية
حمزة شعيب
قال إبراهيم عاطف، شقيق "دعاء عاطف"، إحدى ضحايا الطائرة الأثيوبية المنكوبة، إن شقيقته تلقت دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور أحد المؤتمرات في كينيا، معقبا: «كانت فرحانة جدا».

وأضاف"عاطف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن الجميع وافق على سفرها حرصا على تفوقها، موضحا أن شقيقته حاصلة على درجة الماجستير.

وأشار إلى أن شقيقته حصلت علي منحة للدكتوراه من الصين، متابعا: «عرفنا خبر الوفاة بعد الحادثة بـ12 ساعة، وعرفنا الخبر بالصدفة علشان مفيش حد تواصل معانا، إحنا زينا زيكم بنعرف الأخبار من التلفزيون".

ونوه إلى أن السفارة المصرية بأثيوبيا، تواصلت معه وأخبرته بضرورة الانتظار لمدة 3 أسابيع حتى يتم الجزم بوجود جثمان أم لا.

ترشيحاتنا

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في شهر مارس.. فيديو

الصحة توضح حقيقة منع المتحدث باسمها من دخول مكتب الوزيرة

الإفتاء: نفقة الزوجة تسقط شرعا في هذه الحالة

مشادة كلامية بين السبسى ورئيس حكومته في اجتماع مجلس الأمن.. فيديو

في أول اجتماع له بالوزراء.. مدبولي يرحب بـ كامل الوزير

لاعب مصري عمره 19 سنة يقترب من الظهور مع هامبورج في البوندسليجا

تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

صلاح عبد الله مداعبا نبيل الحلفاوي: أهلاوي قوي بس جميل

اشتباكات وخناقة شوارع مع جولدي تقتل فرحة البنك الأهلي بالصعود للترقي.. فيديو

تامر أمين يكشف عن طلب الطفل آدم قبل صعوده على المسرح أمام السيسي.. فيديو

العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية ..فيديو

وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة.. اشحن واصرف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو
العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية ..فيديو
نجل ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل تواصل السفارة المصرية معه
شاهد.. رانيا يوسف تمارس الرياضة فى الجيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟