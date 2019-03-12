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بيومي فؤاد: مازلت أعمل مرمما للوحات الأثرية بوزارة الثقافة.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:51 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
أيمن سيد
كشف الفنان بيومي فؤاد عن تفاصيل حياته المهنية، بأنه خريج فنون جميلة حيث دخل تلك الكلية إرضاء لوالده، مشيرا إلى أنه لم يتميز في الرسم بشكل جيد، وتم تعيينه أخصائي ترميم بوزارة الثقافة.

واضاف فى حواره لبرنامج " واحد من الناس" ان وظيفته تتمثل في ترميم اللوحات الاثرية التى لا تقدر بثمن، حيث ان جميع المتاحف تابعة لقطاع الفنون التشكيلية بالوزارة.

وأشار إلى انه لا زال فى وظيفته كرئيس قسم ترميم اللوحات الورقية بالقطاع، وهو ما عطله بأن يكون عضوا بنقابة المهن التمثيلية.

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