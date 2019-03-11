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حوادث

إغلاق 95 كم من الطريق الساحلي الدولي بسبب الشبورة

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:38 م
سيارة وشبورة
سيارة وشبورة
أحمد مهدي
أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، الطريق الساحلى الدولى بعد ظهور الشبورة وانعدام الرؤية على الطريق.

وتبين من الرصد والمتابعة للطريق الساحلى الدولى ظهور شبورة مائية، ووصول مستوى الرؤية لمسافة اقل من ١٠ أمتار بطول ٩٥ كيلو متر.

وقالت مصادر أمنية، إن الإدارة أغلقت الطريق من سيدي عبدالرحمن وحتى رأس الحكمة فى الاتجاهين.

طالبت الادارة العامة للمرور المواطنين الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم.

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