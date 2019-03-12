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فن

فيلم Apollo 11 يحقق إيرادات 4 ملايين دولار

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:01 ص
فيلم Apollo 11
فيلم Apollo 11
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Apollo 11 الذى طرح فى الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 4 ملايين دولار، منذ طرحه فى مارس الجارى.

الفيلم يدور حول نظرة على مهمة أبولو 11 التى هبطت على القمر بقيادة القائد نيل أرمسترونج والطيار باز ألدرين.

الفيلم من بطولة اللقطات والأصوات الأرشيفية لكل من باز ألدرين، نيل أرمسترونج، ومايكل كولينز، الفيلم من إخراج تود دوجلاس ميلر.

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