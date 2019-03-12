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تعليم

اليوم.. ورش عمل للأطفال بمكتبات مصر العامة ضمن فعاليات شهر العلوم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:47 ص
مكتبات مصر العامة
مكتبات مصر العامة
كريم عاطف
تقيم مكتبة مصر العامة، اليوم الثلاثاء، مهرجان العلوم (SciFest)، وهو مهرجان لتبسيط العلوم، من خلال ورش عمل علمية، تستهدف الأطفال من ٤ إلى 15 سنة، وذلك في إطار فعاليات شهر العلوم المصري المحدد بشهر مارس من كل عام.

وعقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤتمرا، في 4 مارس، أطلقت خلاله شهر العلوم المصري للعام السادس على التوالي، والذي تنظمه بالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة، والمبادرات الشبابية والطلابية في كل المحافظات، وذلك بحضور رئيسها الدكتور محمود صقر.

ويتضمن شهر العلوم إقامة مهرجاني العلوم المصري "سايفيست مصر"، و"مهرجان القاهرة للعلوم"، سويا، كفكرة إبداعية تم وضعها من خلال تضافر جهود أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في التعريف بأهمية وقيمة العلوم وتطبيقاتها في حياتنا اليومية.

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