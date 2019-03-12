صدى البلد يكشف بالمستندات.. وكيل أعمال لاعب الزمالك يرسل حكما بحبسه للإنتربول

كشف وائل الخربتاوي وكيل أعمال بنيامين أشيمبونج لاعب نادي الزمالك السابق، عن تسلمه اليوم، أصل حكم محكمة جنايات البساتين التي أصدرت حكمها في شهر أكتوبر الماضي بالحبس ثلاث سنوات على اللاعب عقب تهربه من دفع 400 ألف جنيه لوكيله.



وأكد الخربتاوي، انه تم ترجمة الحكم وارسله الي الانتربول ووزارة الخارجية من اجل تعقب اللاعب وتنفيذ الحكم وانه كان ينتظر استلام أصل الحكم منذ عدة أشهر ليتم ارساله اليوم الي الانتربول.



ورفع وائل الخربتاوي ، دعوى قضائيه بقيمة وصل أمانة يتهم اللاعب أنه لم يرد المبلغ، وأكد انه ارسله ايضا لسفارة اللاعب وسوف يرسل نسخة منها الى السفارة المصرية بقطر، بعد انضمام اللاعب لأحد الأندية القطرية مؤخرا.



جدير بالذكر أن أشيمبونج رحل عن الفريق الأبيض بعد أن فشل في إثبات جدراته وغادر القاهرة لينضم الى الدوري القطري.