حلول لقضية قانون الإيجار القديم.. ندوة بمركز مصر للدراسات الاقتصادية غدا

ينظم مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ندوة، غدا الأربعاء، عن قانون الإيجار القديم وتداعياته الاقتصادية.



ويحاضر في الندوة،ا الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، حيث تدور محاورها عن نشأة وتطور تدخل الدولة في العلاقة الإيجارية، وطبيعة مشكلة الإيجار القديم وحتمية التصدي لها .



وكذلك القيود التي يجب مراعاتها عند التصدي لحل قضية الإيجار القديم، وآفاق ذلك، وتأثيراتها العامة.