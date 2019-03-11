عمرو سعد يظهر بالسلاح الآلي على أفيش حملة فرعون

طرحت الشركة المنتجة لفيلم حملة فرعون، عدة بوسترات إضافية من الفيلم للفنان عمرو سعد، المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.



وظهر عمرو سعد على بوستر الفيلم الجديد منفردًا، بالسلاح الآلي، ليعبر عن طبيعة الشخصية التي يجسدها في الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن.



يذكر أن فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



ويقدم عمرو سعد دور "يحيى فرعون" أحد الأبطال الشعبيين، ويظهر بشكل مختلف عما ظهر به من قبل، وهو الأمر الذي أجبره على الظهور الفترات الأخيرة بإطلالات مختلفة من تسريحة شعر وغيرها.