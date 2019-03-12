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فن

محمد عساف يحيى حفلا غنائيا فى الكويت.. 23 مارس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:00 ص
المطرب محمد عساف
المطرب محمد عساف
أحمد إبراهيم
يستعد الفنان محمد عساف لتقديم حفلا غنائيا فى دولة الكويت يوم الخميس 23 مارس الحالى وذلك داخل احدى الفنادق الكبرى تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة الصباح.

يذكر أن آخر أعمال محمد عساف كانت أغنية "مكانك خالى" والتى تخطت حاجز الـ 70 مليون مشاهدة والتي طرحها باللهجة الخليجية في منتصف سبتمبر عام 2018 الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "مكانك خالي"، طرحها محمد عساف باللهجة الخليجية، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وإنتاج شركة بلاتينوم ريكوردز.

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