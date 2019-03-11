الأمن يحرر طفلة مختطفة ويضبط الجناة بالفشن

نجحت مديرية أمن بني سويف، اليوم الإثنين، في استعادة طفلة مختطفة من قرية القضابي التابعة لدائرة مركز الفشن جنوب بني سويف، وضبط خاطفيها، حيث تبين أن وراء الجريمة 2 من عمال السيراميك أحدهما من ذات قرية الطفلة وظل يوما يبحث عنها مع أسرتها.



كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش مدير مباحث المديرية، بإبلاغ محمد عاشور أحمد عبد العال، 34 عاما، عامل، مقيم بالقضابي مركز الفشن، بغياب نجلته الطفلة "شروق" 5 سنوات، من أمام منزله، وأدلى بأوصافها.



وجه مدير أمن بني سويف بسرعة التعامل مع البلاغ نظرا لأهميته وما يمثله من تعدي سافر على النفس والمال، ووضع خطة بحث بإشراف العميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي.



وشكل مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحثي يترأسه العميد خالد عبد السلام رئيس مباحث المديرية، وكلا من رئيس فرع بحث الجنوب وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي.



تبين من التحريات الأولية التي باشرها العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بقيادة الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، تلقي والد الطفلة مكالمة هاتفية من مجهول باختطاف ابنته، وطلب الخاطفين مبلغ مائتي ألف جنيه مقابل تحريرها، وحرر المحضر رقم 975 إداري مركز الفشن.



وبالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "عبد الرحمن. م. ع" 24 عاما، مبلط رخام، مقيم قرية القضابي مركز الفشن، و"محمود. م. خ" 19 عاما، مبلط سيراميك، مقيم طوه، أولاد حمزة، مركز العسيرات محافظة سوهاج.



وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الأول، بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول ماركة نوكيا المستخدم في الواقعة وبداخله الشريحة التي كان يتواصل بها مع أهل المجني عليها.



وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه واقعة الخطف بالاشتراك مع المتهم الثاني، والتي تربطه به علاقة صداقة منذ فترة، وأضاف أنه منذ بضعة أيام اتفقا سويا على اختطاف الطفلة المجني عليها لكون والدها من معتادي السفر لدولة الأردن للعمل بها.



كما تبين من التحريات استئجار المتهم الأول شقة بالطابق الخامس بمساكن الجمعية دائرة قسم بني سويف الجديدة، لإخفاء المجني عليها عقب اختطافها، لطلب الفدية.



وتمكن المتهمان من اختطاف المجني عليها أثناء تواجدها بأحد شوارع القرية وتوجها بها لإخفائها بالشقة، وتركها رفقة المتهم الثاني، وشارك المتهم الأول أهل المجني عليها، في البحث عنها بالقرية لإبعاد الشبهة عنه.



جرى ضبط المتهم الثاني وأرشد عن المتهم الأول بداخل الشقة وبرفقته المجني عليها، وبمواجهته أقر بصحة ما جاء بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم الأول، جرى التحفظ على المتهمين والهاتف المحمول.



وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.