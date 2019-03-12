أزمة المساجد الأثرية على طاولة دينية النواب.. وزير الأوقاف: اهتمام الدولة بالكنائس لا يقل عن المساجد.. ووزير الآثار: أدخلنا تعديلات تشريعية لإنقاذ دور العبادة الأثرية بشكل سريع

وزير الآثار:

ميزانية الوزارة لا تكفي لترميم المسجد الأثرية

اللجنة تطالب بفتح دور العبادة المغلقة

الأوقاف: لدينا خطة للحل

أوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الحكومة بالعمل على ترميم المساجد الأثرية في جميع المحافظات وافتتاح المساجد المغلقة.وطالبت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، خلال اجتماعها الاثنين، بحضور وزيرى الأوقاف والآثار، بحماية المساجد الأثرية من السرقة، وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، إنه كان يتم سرقة بعض الأشياء الثمينة من هذه المساجد ولابد من حمايتها.كما أوصت اللجنة الدينية، الحكومة بدعم تمويل عملية تطوير المساجد الأثرية وتخصيص جزء في الموازنة القادمة يكون موجها لصالح المساجد الأثرية، على الأقل 100 مليون جنيه إضافية بموازنة وزارة الأوقاف، وجاءت تلك التوصية بناءً على طلب وزير الأوقاف.وتساءل الدكتور أسامة العبد، عما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تطوير بعض المساجد التى زارتها اللجنة فى مدينة الدرب الأحمر ومنها مسجد فاطمة الشقراء، وعقب وزير الآثار خالد العنانى، بأنه سيتم الانتهاء من مئذنة المسجد قبل شهر رمضان المقبل.وأوضح "العبد" أن اجتماع اللجنة كان للوقوف على خطة عمل وزارتى الآثار والأوقاف لتطوير المساجد الأثرية، وأن اللجنة ستعد لجلسة أخرى بخصوص الكنائس والمعابد ومسار الرحلة المقدسة، قائلا: "لأننا لجنة دينية لكل الأديان وليست لجنة الشئون الإسلامية فقط"، مشيرا إلى أن وزيرى الآثار والأوقاف يبذلان جهودا كبيرة فى تطوير المساجد الأثرية واللجنة تشكرهما على هذه الجهود، وتستهدف معرفة الخطة المستقبلية لعمل كل وزارة منهما فى المساجد الأثرية، فمصر عامرة بالمساجد الأثرية سواء فى القاهرة أو باقى المحافظات.وطلب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، دعم النواب للوزارة لتحقيق انطلاقة لأهداف الوزارة، فيما يخص تطوير المساجد الأثرية متابعا: "ندرك أن هذه اللجنة دينية وليس إسلامية ، لأنها تهتم أيضا بالكنائس"، مشيرا إلى أن "هناك لجنة مشكلة لتقنين وضع الكنائس وهي تعمل بخطى غير مسبوقة، فنحن لا نفرق بين دور العبادة، وهو ما ظهر في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة مثل افتتاح المسجد"، قائلا: "الحساب عند ربنا يوم القيامة، بينما الروح التي تعيشها مصر هي الأهم، لأن المسلم والمسيحي يقاتلون من أجل البلاد وأمر الآخرة في يد الله وحده".ورد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، قائلا إن اللجنة ستعقد اجتماعات متتالية مع وزيري الأوقاف والآثار بشأن المساجد الأثرية وكذلك جميع المعابد الدينية، وأضاف: "نحن لجنة دينية تخص كل الأديان وليست لجنة إسلامية".وعرض الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطة لتطوير المساجد الأثرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار، وقال إن هناك مساعي مع مجلس الوزراء لتخصيص مبلغ فى الموازنة للسنة المالية الجديد لصالح تطوير وتجديد المساجد الأثرية، موضحًا أن المساجد الأثرية ليست منفصلة عن المساجد العامة، وأكد أنه "خلال الأربع سنوات الماضية تم إحلال وتجديد 1966 مسجدًا بتكلفة نحو 240 مليون جنيه، وحوالى 100 مليون لفرش المساجد، خلاف الصيانة والجهود الذاتية، فما يخصص لنا فى الموازنة حوالى 200 مليون بما فيها الصيانة، وعلى الأقل 300 مليون من الموارد الذاتية للوزارة".وأضاف وزير الأوقاف أن "المساجد الأثرية فوق طاقتى أنا ووزير الآثار، لأن لها طبيعة خاصة باعتبارها ثروة قومية وهناك ضرورة للمحافظة عليها سواء من ناحية مردود السياحة الدينية أو الأثرية، فتكلفة تطوير المساجد الأثرية كبيرة، فمثلا مسجد المحلى فى رشيد يحتاج تكلفة 67 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه فى المرحلة الأولى، وهناك اهتمام كبيرة بتطوير مسجد الظاهر بيبرس، وتأتى أهميته بأننا نرتبط بعلاقات قوية مع دولة كازاخستان، فهى دولة كبيرة مؤثرة، ومصر تمتلك جامعة الثقافة الأثرية الإسلامية فى وسط آسيا بكازاخستان، وحصلت على الاعتماد والجودة وبها 3 كليات، ومصر هى التى بنت الجامعة، وهذه الجامعة مهمة جدا سياسيا لنا ولهم، ورئيس كازخستان منع إقامة أى جامعة أخرى، فهذه هى الجامعة الإسلامية الوحيدة هناك".وأشار إلى أنه كانت هناك مساجد مغلقة لا يتم الصلاة فيها، وعددها حوالى 3400 مسجد مغلق، وتم تخفيض عدد المساجد المغلقة إلى 1800 مسجد، أى قضينا على نصف قائمة الانتظار، وخلال 3 سنوات الوزارة قادرة على إنهاء قوائم الانتظار، والقضية تحتاج توازنات كبيرة.وعن تطوير المساجد الأثرية، قال وزير الأوقاف: "رئيس الوزراء قال دى مهمة قومية والموازنة هتدخل فيها، والموازانة القادمة سنسعى لأن يكون هناك مبلغ خاص فى وزارة لأوقاف يخصص للمساجد الأثرية، ونعمل حاليا على تطوير عدد كبير جدا بنحو 25 مسجدا أثريا، ونعمل على تطوير مسجد الفتح بعابدين، ونعمل حاليًا فى تطوير مسجد السيد زينب والذى سيتولى الدكتور أسامة العبد رئاسة مجلس إدارته، والذى سيعمل نقلة كبيرة جدا فى السيدة زينب بالجهود الذاتية، وربما يتكلف نحو 80 مليون جنيه يتكفل بها متبرع واحد، كما نعمل على تطوير مسجد الإمام الحسين بتكلفة عالية، وكذلك مسجد السيدة عائشة بالجهود الذاتية".وأضاف أنه وجه بمراعاة البعد الاجتماعى عن تقنين الأوضاع للمواطنين بشأن أراضى وأملاك الأوقاف، وردا على تساؤلات لبعض النواب بشأن التيسير على المواطنين الذين يسكنون فى منازل منذ سنوات طويلة ومراعاة ظروفهم البسيطة، فإن وزارة الأوقاف بدأت بحصر أملاك وأراضى الأوقاف على مستوى الجمهورية وأعدت أطلس من 70 مجلسا ستنتهى منه فى منتصف شهر أبريل المقبل، وتم بناء قاعدة بيانات غير مسبوقة ورقية وإلكترونية.واستطرد الدكتور مختار جمعة: "أما الاستثمار سواء أرض زراعية أو محلات ليس حقى ولا حقك، هو عدل وشرع الله، الواقف له شرط ولا نضيع الغاية من الوقف".من جانبه، قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إنه حتى 2017 لم يكن هناك أثر موجود في مسجد أثري مسجل في الآثار، مثل الساعة والمصحف والمشكاة، وعندما كانت تتعرض للسرقة لم تستطع وزارته إثبات ملكيتها.وأضاف العناني أنه تم إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، وتابع: "علمت بأن هناك مأذنة سوف تسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار او أي جهة لإنقاذ الموقف".وأوضح أنه تم افتتاح عدد كبير من المساجد، مشيرا إلى أن جهات التمويل قد تكون متبرعين أو وزارتي الأوقاف والآثار، للتخفيف عن المساجد الأثرية، لأن ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام، مشيرا إلى أن مسجد الظاهر بيبرس تكلف 220 مليون جنيه لترميمه.