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الوزراء: المشروعات القومية والمدن الجديدة خفضت معدلات البطالة إلى 8.9%

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:51 م
لمستشار نادر سعد
لمستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء
حسام الحارتي
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير نصف السنوي الذي قدم الى مجلس النواب يؤكد انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أن المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة أتاحت فرص عمل كثيرة، وقلصت نسبة البطالة منذ عام 2011 .

وأوضح ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الزم بتقديم بتقرير نصف سنوي أمام البرلمان المصري، لتوضيح ما تم تحقيقه داخل الدولة ،من أجل إطلاع نواب الشعب على ماتم انجازه داخل أنحاء الدولة المصرية، مشيرا إلى ترحيب الحكومة بملاحظات نواب البرلمان المصري عن تقريرها نصف السنوي .

وأكد أن برنامج الاصلاح الاقتصادي برنامج في قمة الارتقاء، ومشاهدة الدولة من إنجازات وتقدم يتم بفضل هذا البرنامج، موضحا أن الحكومة المصرية، قامت بضعف ما ينفق على برامج الحماية الاجتماعية وتقديم 86 مليار جنيه دعما للسلع التموينية خلال العام الحالي وهذا لن يحدث من قبل .

وتابع :" وحدة القياس في عهد الرئيس السيسي، اختلفت ولم تعد بالسنوات كما كانت من قبل بل نشهد تنفيذ المشروعات خلال شهور محددة ".

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