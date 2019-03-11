محمد رمضان يجتاز الـ80 مليون مشاهدة بـ مافيا

تجاوز الفنان محمد رمضان حاجز الـ80 مليون مشاهدة بأحدث كليباته "مافيا" الذي طرحه في أول يناير الماضي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، إذ حقق 82 مليونا و22 ألف مشاهدة.



ويظهر رمضان في الكليب كـ زعيم عصابة، يتمتع بالمال وقوة السلاح، ولا يخشى تهديدات الأعداء، ويستعرض قوته وسطوته على نغمات الأغنية.



الأغنية من كلمات إسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، ومهندس الصوت هانى محروس، وإخراج ياسر سامي.