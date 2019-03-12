تجديد حبس عامل عذب ابنة زوجته الرضيعة حتى الموت

جدد قاضي المعارضات، حبس عامل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى واقعة تعذيب ابنة زوجته الرضيعة؛ بسبب بكائها المستمر بمنطقة كفر العلو بحلوان.



وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، قيام العامل بتعذيب الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، بسبب بكائها المستمر، وأن الأم أكدت أن زوجها اعتدى على طفلتها بوحشية.



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مستشفي حلوان العام، يفيد بوصول الطفلة "ح.م"، 3 سنوات، مصابة بكسور وجروح في أماكن متفرقة من الجسد، وبسؤال والدتها "ج.ج"، ربة منزل، أكدت ما جاء في التحريات.

