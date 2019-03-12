صحة البحر الأحمر: تلقي أول مريضة أورام جرعة علاج كيماوي بالقسم الجديد

أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن تلقي أول مريضة أورام جرعة العلاج الكيماوي بقسم العلاج الكيماوي بمستشفى الغردقة العام والذي تم افتتاحه الشهر الماضي أثناء الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بتكلفة ٢مليون جنية حيث أنه مجهز بأحدث التجهيزات الطبية.



ومن الجدير بالذكر أن المريضة كانت تتلقى العلاج بمحافظة الإسكندرية مما يعد ذلك عبئا ماديا ومعنويا وجسديا علي المريضة

حيث يتم علاج الحالات بالقسم من قبل أساتذة الجامعات المصرية لعلاج الأورام بالمجان.



جاء ذلك تخفيفا علي المرضى من عبء ومشقة السفر وتكاليف العلاج حيث يتم علاج جميع المرضى الموجودين بالمحافظة أو الوافدين عن طريق توفير الفحوصات والتقارير الطبية ونوع الكيماوي .



ووجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر دعوة لجميع مرضى الأورام بجميع أنحاء المحافظة لتلقي العلاج بالمجان وإجراء الكشف أيضا مجانا بقسم العلاج الكيماوي بمستشفى الغردقة العام.