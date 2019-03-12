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حوادث

تجديد حبس لصوص الماشية على طريق الأوتوستراد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:01 ص
حبس لصوص الماشية
حبس لصوص الماشية
محمد العيسوى
جدد قاضى المعارضات ، حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بسرقة رؤوس الماشية بطريق الأوتوستراد بالإكراه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة عدد من رءوس الماشية بطريق الأوتوستراد بالإكراه، وإعادة المسروقات.

تلقى قسم شرطة الخليفة، بلاغا من سائق وتاجر مواشى، قررا بأنهما حال سيرهما بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم بسيارة نقل قيادة الأول مُحمل عليها 9 رءوس ماشية بقصد توصيلها لمنطقة السيدة زينب، اعترضت طريقهم سيارة حمراء اللون يستقلها عدد من الأشخاص أجبروهم على التوقف واستولوا على السيارة بحمولتها، وقاموا بإطلاق سراحهما وتسليمهما السيارة دون حمولتها.

وبتكثيف الجهود تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات بأماكن تصريفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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