في هذه الحالات يحدث حمل بعد سن الأربعين

تداول مستخدمو الفيسبوك فيديو لسيدة تلد في عمر الخمسين مما أثار التساؤلات عن الحالات التي يمكن فيها للمرأة أن تلد بعد سن الأربعين.



وأكد استشاري أمراض النساء خالد داود أن الحمل بعد الأربعين ليس مستحيلا كما يقال وهناك حالات عديدة من السيدات يمكنها الحمل في ذلك السن ولكن هناك عدة مقاييس لهذه المرأة وهي :



1- ان تكون الدورة الشهرية بمواعيد منتظمة



2- أن تكون السيدة محافظة على وزنها المثالي



3- عدم إصابتها بأي أمراض مزمنة مثل السكر والضغط



4-ألا يكون لها تاريخ امراض وراثية بالعائلة حتى لا تتعرض للإجهاض



5- أن تكون السيدة غير مدخنة أو لم تتناول الكحول في حياتها