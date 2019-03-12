رابح صقر يروج لحفله مع نوال الكويتية في السعودية

يستعد كل من المطرب رابح صقر والمطربة نوال الكويتية لتقديم حفلا غنائيا ضخما فى السعودية تحت رعاية هيئة الترفيه وشركة روتانا وذلك تحت عنوان حفلات موسم الشرقية.



وروج المطرب رابح صقر الى الحفل الذى من المقرر ان يقام الحفل فى 29 مارس الحالى ويشدو بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور السعودى.



من ناحية كانت طرحت "روتانا" أغنية "الصمت"، من ألبوم رابح_صقر_2019، وهي من كلمات: تركي آل الشيخ، وألحان: رابح صقر، بعدها تم طرح باقي الألبوم في أخر ديسمبر الماضي، ويتضمن ألبوم رابح صقر، 7 أغاني.

