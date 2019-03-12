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حوادث

تجديد حبس لص سرق منقولات شقة في 15 مايو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:00 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بسرقة مسكن أحد المواطنين بمنطقة 15 مايو.

أشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن قسم شرطة 15 مايو قد تلقى بلاغا من محاسب بالمعاش قرر بأنه عقب قيامه بنقل الأثاث والمنقولات الخاصة به من منطقة البساتين إلى محل إقامته بدائرة القسم، إكتشف فقده سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش "مرخصة له" ، وكذا شاشة تليفزيون).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة - عاطل - ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ( سبق إتهامه فى قضية سرقة متنوعة ).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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