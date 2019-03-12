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رياضة

عامر حسين: حازم إمام حصل على موافقة أجيري بتأخر انضمام لاعبى الزمالك للمنتخب.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:44 ص
حازم إمام
حازم إمام
محمد رشاد
كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري ، أن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد، حصل على موافقة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بتأخر انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر الفراعنة الأسبوع المقبل.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن أجيري وافق على انضمام لاعبى الزمالك لمعسكر المنتخب بعد خوض الفريق الأبيض مباراة المقاولون يوم 20 مارس بالدوري الممتاز.

وتأجلت مباراة الزمالك والمقاولون بناءً على طلب الأبيض لارتباطه بمواجهة نصر حسين داي في الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل.

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