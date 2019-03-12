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حوادث

كشف لغز مقتل امرأة ببني سويف.. زوجها اتهمها بالزنا ووالديها تخلصا منها بالسم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:32 ص
جثه
جثه
محمد عبد الحليم
كشفت مباحث بني سويف، اليوم ، لغز مقتل ربة منزل، بتناولها مادة سامة «مبيد حشري» بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، وتبين أن وراء الجريمة والديها، حيث أرغماها على تناول كمية من المبيد الحشري، انتقاما منها لسوء سلوكها، وافتضاح أمرها في القرية.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد يحيى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر، باستقبال مشرحة مستشفى ناصر المركزي، جثة لربة منزل تدعى "شرين.م.د"، 26 سنة، مقيمة بقرية دلاص بدائرة مركز ناصر، إدعاء تناول مادة سامة بمنزل أسرتها.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتبين من التحريات الأولية ومعاينة الجثة، بإشراف العميد محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، والعميد خالد عبدالسلام، رئيس مباحث المديرية، وقيادة الرائد محمد محروس، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أن الجثة بكامل ملابسها وبها إصابات ظاهرية عبارة عن خدوش بالوجه وكدمات بالبطن وعقر أعلى كوع الذراع الأيمن.

وكشفت التحريات والفحص وجود شبهة جنائية في الحادث، وأنها قتلت عمدا، وليست محاولة انتحار من ربة المنزل، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة: والدها ويدعى «محمود.د.ع»، 55 سنة، فلاح، ووالدتها "أمال.م.ع"، 45 سنة، ربة منزل، انتقاما من نجلتهما، على إثر تحريك زوجها دعوى زنا ضدها منذ أيام وطردها من منزله، عقب تأكده من وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شقيق زوج شقيقتها "ع.م.س"، 35 سنة، حاصل على دبلوم، مقيم بقرية دلاص، وضبطه بمسكنها.

وتبين من التحريات أنه نظرا لأفتضاح أمر المجني عليها بالقرية اعتزم والديها التخلص منها بقتلها، فقام المتهم الأول بإحضار مبيد حشري، وبمساعدة المتهمة الثانية، قام بشل حركة المجني عليها وسكب المبيد الحشري بفمها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبسؤال شقيقة المجني عليها وتدعى "إ.م.د"، 29 سنة، ربة منزل، أيدت ما جاء بالتحريات والفحص، وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بما أسفرت عنه جهود فريق البحث، وأضافا أنهما قاما بقتل المجني عليها انتقاما منها، لسوء سلوكها، وأرشدا عن بقايا المبيد الحشري المستخدم في الواقعة وتم ضبطه وهو عبارة عن كوب زجاجي داخله مادة سامة، وتم التحفظ على المتهمين، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 1360 إداري مركز ناصر.

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