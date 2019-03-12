عامر حسين يكشف أعمال التطوير في ستاد الإسكندرية

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، آخر أعمال التطوير في ستاد الإسكندرية استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.



وقال عامر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تم زيادة غرف الحكام إلى غرفتين بجانب تجهيز غرفة للكشف عن المنشطات، وكذلك إعداد 6 غرف للجان المحلية والأفريقية.



وواصل أنه جاري زيادة إضافة الملعب من خلال كشافات جديدة، موضحًا أن أهم لجنة تفتيش من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ستصل الإسكندرية غدًا لتفقد الاستاد بجانب ملاعب التدريب.