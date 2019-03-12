ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تجديد حبس المتهم بذبح شاب لسرقة توك توك في السلام

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:03 ص
حبس شخص
حبس شخص
رامى المهدى
جدد قاضى المعارضات حبس متهم لارتكابه جريمة قتل سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالسلام.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني، نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وذبحه وإلقاء جثته خلف مدرسة خاصة بالنهضة، وذلك بعد مرور نحو شهر على حدوث الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى «م.أ.»، 27 سنة، سائق توك توك، ومقيم بالنهضة.

ترشيحاتنا

بينهم عميد شرطة.. إصابة أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار بالمغرب

تعرف على سعر الشقق بالهضبة الوسطى.. المتر يصل لـ 5300 جنيه

الصحة العالمية: مصر ستصبح أول دولة في العالم خالية من فيروس سي.. فيديو

سقوط فتاة من الطابق الـ 14 بالمطرية في ظروف غامضة

دانييل مور ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. كانت تريد إصلاح العالم

وحش آدمي.. عامل يعذب طفلة زوجته بإطفاء السجائر فى جسدها حتى الموت بالمطرية

في كوكب الإمارات.. كاميرات لقياس سعادة المتعاملين مع الجهات الحكومية

توقعات الابراج اليوم الثلاثاء 11 مارس.. الثور.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

أحمد شوبير: الأهلي وضع شرطا للترحيب بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

بيومي فؤاد: والدي قعيد.. ومن حبي فيه بقعد عنده بالشهر.. فيديو

عامر حسين: حازم إمام حصل على موافقة أجيري بتأخر انضمام لاعبى الزمالك للمنتخب.. فيديو

تحذيرات يجب الانتباه لها حتى لا تنفجر أواني البايركس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

فيديو

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟