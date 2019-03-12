تجديد حبس المتهم بذبح شاب لسرقة توك توك في السلام

جدد قاضى المعارضات حبس متهم لارتكابه جريمة قتل سائق توك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بالسلام.



كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثاني، نجحت في القبض على المتهم بقتل سائق توك توك، وذبحه وإلقاء جثته خلف مدرسة خاصة بالنهضة، وذلك بعد مرور نحو شهر على حدوث الواقعة.



تعود تفاصيل الواقعة، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، بلاغا من الأهالي، مفاده العثور على جثة ملقاة بجوار إحدى المدارس بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.



وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص يدعى «م.أ.»، 27 سنة، سائق توك توك، ومقيم بالنهضة.

