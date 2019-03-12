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فن

بلقيس تحيي مع والدها حفلا في الكويت.. 4 أبريل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:01 ص
المطربة بلقيس
المطربة بلقيس
أحمد إبراهيم
تحيى المطربة بلقيس حفلا غنائيا ضخما فى الكويت يوم 4 أبريل المقبل فى مركز جابر الثقافى ويشاركها فى الحفل والدها احمد فتحى.

وتشدو الفنانة اليمنية خلال الحفل بعدد كبير من أشهر أغانيها، التي تحوز على إعجاب الجمهور، كما تقدم أغان باللغة الإنجليزية.

وكانت أحيت بلقيس مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مدينة جدة السعودية وسط حضور حشد كبير من جمهورها.

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