في كوكب الإمارات.. كاميرات لقياس سعادة المتعاملين مع الجهات الحكومية

أعلنت هيئة حكومية في دبي، اليوم الاثنين، تطبيق تقنية جديدة تراقب وجوه العملاء لرصد مدى سعادتهم. بحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية



ونقلت الصحيفة عن مسئولين في هيئة الطرق والمواصلات، قولهم إن الهيئة وزعت كاميرات ذكية في مراكز الخدمة التابعة لها "ترصد مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات".



وأضاف مدير إدارة الخدمات الذكية بالهيئة ماهر شيره، أن المبادرة تهدف لقياس مؤشر السعادة من خلال كاميرات ذكية تحلل مدى سعادة المتعاملين بشكل تقني، موضحا أنها تحلل تعابير الوجه، دون تخزينها للحفاظ على الخصوصية، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ثم تقيس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، ما يساعد على توفير تقارير عن تجربة المتعاملين، وبالتالي يُمكن صانعي القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل مستمر.



ولفت المسؤول الإماراتي إلى أن الكاميرات التي تم تصنيعها داخل الإمارات بدقة عالية، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستطيع التقاط صور بمعدل 30 إطارًا في الثانية الواحدة، وفي نطاق 7 أمتار ومحيط رؤية 65 درجة، بالإضافة إلى الضبط التلقائي للمشهد بدون فلاش وتقليل تشويش درجة الإضاءة لإعطاء أدق المؤشرات لتعابير الوجه.



وتابع مدير إدارة الخدمات الذكية بالهيئة قائلا إن الكاميرات تحتوي على خاصية الاتصال اللاسلكي، وتعيد تشغيل نفسها تلقائيًا في حالة حدوث أي عطل، ويتوفر بها أيضًا إمكانية الدعم عن بعد لضمان استمرارية عملها على مدار الساعة.



وأوضح شيره أن المؤشر يصدر تقارير تفصيلية عن مستوى سعادة المتعاملين بشكل يومي، ويرسال إشعارات فورية عند انخفاض مستوى السعادة في أي مركز، فيتحرك المعنيون لاتخاذ الإجراء اللازم للحفاظ على مستوى سعادة المتعاملين.