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رياضة

روما يفوز على إمبولي بهدفين لهدف في الدوري الإيطالي .. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:47 م
كلاوديو رانييري
كلاوديو رانييري مدرب روما
محمد رشاد
حقق فريق روما الإيطالي فوزا هاما على حساب مضيفه إمبولي بنتيجة 2-1 في مباراة في الجولة 27 أقيمت على ملعب أوليمبكو في العاصمة الإيطالية.

اللقاء هو الأول من 12 لقاء سيلعبهم الفريق تحت قيادة مدربه الجديد المؤقت كلاوديو رانييري الذي عاد ليقود الذئاب خلفا للمدرب المُقال أوزيبيو دي فرانشيسكو حتى نهاية الموسم.

الشعراوي افتتح أهداف اللقاء في الدقيقة التاسعة ليصل لهدفه رقم 32 محليا بقميص روما في 100 مشاركة، قبل أن يتعادل خيسوس ويسكن الكرة شباكه بعدها بـ3 دقائق.

باتريك شيك استغل المشاركة أساسيا وسجل هدف التقدم للذئاب في الدقيقة 28 صناعة قائد الفريق أليساندرو فلورينزي.

واستمر اللقاء سجالا بين الفريقين دون تسجيل أهداف حتى غادر فلورينزي الملعب بالبطاقة الحمراء بعد حصوله على إنذار ثاني في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.

إمبولي استغل النقص العددي لروما وسجل عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 86 لكن حكم اللقاء ألغى الهدف بمساعدة تقنية الفيديو VAR بعد توقف المباراة لـ4 دقائق لمراجعة صحة الهدف والتي أثبتت وجود لمسة يد على ديميتري أوبيرلين قبل أن تسكن الكرة الشباك، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

رفع الفوز رصيد روما للنقطة 47 في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلانو صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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