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بيومي فؤاد: والدي قعيد.. ومن حبي فيه بقعد عنده بالشهر.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:05 ص
صدى البلد
أيمن سيد
قال الفنان بيومي فؤاد إن أصله صعيدي من محافظة قنا، ولكنه من مواليد القاهرة، مشيرا أن عائلته متفرقة في أكثر من مكان في جنوب مصر.

واضاف فى حواره لبرنامج " واحد من الناس" ان من العادات والتقاليد الأسرية عندهم حال زواج فرد من العائلة، كل مصاريف البيت توجه له.

وأشار فؤاد إلى أن والده اشتغل فى القاهرة منذ شبابه فى العديد من الوظائف، وأنهم كـ"أسرة" يساعدون بعضهم البعض، ويوجد ترابط كبير بين أفرادها.

واستطرد: "إحنا 5 أخوات ومترابطين للغاية، ونراعي والدنا القعيد، واحيانا أذهب لمدة شهر كامل عنده، حيث ان لديهم بر كبير به".

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