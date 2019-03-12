تطوير شارع المشاية وانشاء كوبرى للمشاة للحد من مشكلة المرور

أكد المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة، إن مشروع توسعة شارع الجمهورية يهدف إلى إنهاء كل مشكلات التكدس والازدحام المروري، أمام محكمة المنصورة، وتيسير حركة المشاة والصعود والهبوط من وإلى المشاية، عن طريق توسعة شارع الجمهورية في المسافة الممتدة من فيلا غيث وحتى مبنى بنك الإسكندرية بطول ٣٥٠ مترا، وتشمل إنشاء حائط ساند، وتعريض الطريق في المسافة المذكورة بزيادته ٦ أمتار، وإنشاء سلم للمشاة على شارع البحر أمام شارع المدير.



وأضاف أن مشروع توسعة شارع الجمهورية يأتي بالتوازي مع إنشاء عدة مشروعات أخرى أهمها مراسي الأتوبيس النهري والتي تتم حاليا بطول نهر النيل بمدينة المنصورة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للتيسير على المواطنين في التنقل داخل وخارج المدينة، بالإضافة لتوفير أماكن لانتظار السيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ والذى يتسبب فى الاختناق المرورى وكذلك عمل إشارات جديدة ووضع كاميرات المراقبة وضبط المخالفات.



وحرص رئيس الحى خلال تفقده لموقع العمل بمشروع توسعة شارع الجمهورية ، على رصد نبض الشارع وأخذ أراء المواطنين الذين شهدوا بإيجابية المشروع الضخم الذى سينهى العديد من المشكلات المرورية بطول الشارع ، ووجد أثناء ذلك سيدات فوق الستين يعبرت الكوبري بسعادة بالغة.



واشار عبد السميع الى أنه استعلم من القائمين على هذا المشروع عن تواجد بالوعات لصرف مياه الأمطار ، والذين أكدوا أنه سيتم إنشاؤها على نفقتهم من خارج الاعتماد.



فيما اعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الانتهاء من خطة تطوير شارع المشاية، مشيرا إلى أن اتصالات تتم مع وزارة الموارد المائية والري للموافقة على هذه الخطة تمهيدا لتنفيذها.