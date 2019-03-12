وحش آدمي.. عامل يعذب طفلة زوجته بإطفاء السجائر فى جسدها حتى الموت بالمطرية

شهد حى المطرية جريمة قتل بشعة، بعدما قام عامل بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت، وتبين من مناظرة الجثة وجود آثار حرق وإصابات متفرقة بجسد الطفلة نتيجة الاعتداء عليه.





استقبل مستشفى قصر العينى طفلة ٤ سنوات مصابة بحروق وجروح متفرقة ومتوفية، وتبين من التحريات ان والدى الطفلة منفصلين منذ فترة وان الطفلة تقيم طرف والدتها، وليلة الحادث قام زوجها بالاعتداء على الطفلة بإطفاء السجائر فى جسدها وضربها حتى فقدت الوعى وتوفيت فور وصولها الى المستشفى.



