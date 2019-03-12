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الخصم ومقابل الراحات.. عمال سكك حديد شرق الدلتا يعرضون مشاكلهم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:22 ص
سكك حديد
سكك حديد
محمد الطحاوي
أكد محروس سليم أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالحركة والنقل بسكك حديد شرق الدلتا أن الاجتماع الأخير للجنة برئاسة علاء الدين سليم، شهد مناقشة العديد من المشاكل والقضايا التي تمس العاملين بالهيئة، حيث تقدم أعضاء اللجنة بعدد من المذكرات التي تعبر عن قضاياهم وهمومهم.

وأوضح "سليم" ان من ابرز القضايا التي تمت مناقشتها وتشكل هما كبيرا للعاملين، كانت مشكلة "برنامج الساب" والذي يقوم باعداد رواتب العاملين وخصم مبالغ كبيره جدا فيها تجاوزات لكافة شرائح الخصم الواردة بقانون الضريبة على الدخل.

كما تم مناقشة قضية الراحات والعطلات والتي ترفض بعض قطاعات الهيئة صرف بدل نقدي عنها للعاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والعجز الشديد في العمالة الفنية الذي تعاني منه الهيئة .

كذلك تم مناقشة مشكلة عدم توافر صيدليات للعلاج بالأقسام الطبية بمنطقة شرق الدلتا الامر الذي يجبر المريض علي السفر للقاهرة لصرف علاجه رغم حالته المرضية.

وطالب اعضاء اللجنة بضرورة التعاقد مع صيدليات اهلية لصرف العلاج في حدود المبلغ المحدد من قبل الهيئة لكل عامل .

وأشار سليم الي أنه تم مناقشة مشكلة تأخر الترقيات للدرجات الاعلى رغم اكتمال العاملين للمدد البينية للبقاء بالدرجة وخاصة درجة الكبير .

من جهته، أكد علاء الدين سليم رئيس اللجنة النقابية 21 بسكك حديد شرق الدلتا انه تم إعداد مذكرات بقضايا ومشاكل العاملين وعرضها على رئيس النقابة العامه، الحاج عبد الفتاح فكري، خلال اجتماع موسع، ضم جميع رؤساء اللجان الفرعية علي مستوى الجمهورية، والذي بدوره سيعرضها على المسئولين بالدولة للعمل على حلها والمطالبة بالارتقاء بالعنصر البشري داخل الهيئة.

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