عمرو أديب يطالب بتفوير مجمع التحرير.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن بريطانيا قامت بتحويل سجن "هولواي"، التاريخي إلي مساكن اجتماعية خاصة بالاسكان الاجتماعي، معقبا: «بقالي فترة بتكلم عن المباني بتاعت مصر، مش عيب أبدا أن يتم استغلال المباني استثماريا».



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «المبني إللي مش عاجبك اهدمه وأعمله حاجه جديدة للاسكان الاجتماعي، أو بيع الأرض وابني بالفلوس للناس إللي عندها مشاكل في العشوائيات».



وتابع: «مصر تملك حاجتين من أهم ما يمكن، وهذا الأمر قد أدارته هذه الإدارة بمهارة فائقة، ودا واضح في 13 مدينة جديدة ذكية في مصر»، مشيرا: «مبني مجمع التحرير إيه قدسيته وإيه عظمته، وممكن نفوره من جوه ويتعمل مكاتب إدارية ويتم تأجيرها، وندخل تكنولوجيا حديثه، وإحنا مش هنعمل حاجه هندخل شريك مع شركة قطاع خاص».



وأشار: «تخيلوا مبني زي دا هيكون فيه كام مكتب، مبني مجمع التحرير دا ممكن يتأجر فيه كام مكتب بكام في الشهر، نجيب الصينيين يفوروا المبني من جوه، شهر واحد يبقي شيء عظيم، إحنا بنطور ونجيب فلوس، وآن آوان الحصاد».

