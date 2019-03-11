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حوادث

وفاة مدرسة وإصابة طفليها باختناق إثر تسرب غاز في المطرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:52 م
جثة شخص
جثة شخص
كتب محمد صبرى
أنقذت العناية الإلهية طفلين فى عمر الزهور من الموت، بينما توفت والدتهما إثر تسرب الغاز من داخل شقتهم في شارع الترولى بالمطرية، واستعجلت النيابة تحريات المباحث وتقرير المعمل الجنائى حول الحادث .

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغا من مستشفى حكومى باستقبالهم مدرسة ٤٠ عاما متوفية وطفليها بالابتدائى مصابين باختناق ويرقدان بين الحياة والموت.

على الفور انتقل رجال البحث الجنائى لمكان البلاغ وتم تحرير محضر وسؤال شهود العيان من الجيران بشارع الترولى محل البلاغ ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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