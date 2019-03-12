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حوادث

المرور: نشر سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والصحراوية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:31 ص
سيارات الاغاثة
سيارات الاغاثة
أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور وحدات مرورية وحملات رادار ثابتة ومتحركة وحملات للكشف عن متعاطي المخدرات خلال القيادة على الطرق والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.

كما قامت الادارة بنشر سيارات الإغاثة المرورية على الطرق وقامت بتكثيف التواجد المروري الفعّال لأي طارئ والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

ودعت الإدارة، إلى الاتصال برقم ٠١٢٢١١١٠٠٠٠ للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، مناشدة قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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