صحة البرلمان تطالب بتقنين أوضاع مراكز التجميل

قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، إن أغلب مراكز التجميل "البيوتي سنتر"، غير مرخصة، مشيرة إلى أن هذا له دلالة واحدة، وهو عدم قانونيتها إضافة إلى وجود مشاكل في الأجهزة الخاصة بها.



اكدت"شاكر"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على ضرورة مواجهة انتشار مراكز التجميل بهذا الشكل السلبي، والسعي في تقنينها، بدلًا من غلقها تمامًا.



تابعت، عضو لجنة الشئون الصحية، بالبرلمان، يتم تقنين أوضاعها من خلال إصدار التراخيص وفقا لشروط معينة، ويكون من بينها شرط حصول العاملين بها على شهادتها معينة، حتى لا يتم استخدام أجهزة تضر بصحة مرتاديها.



وأضافت النائبة، أنه لا يمكن اتهام جميع مراكز التجميل، إلا أن هذا أمر يأتي من باب الحماية.