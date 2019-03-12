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ثقافة

تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:21 ص
الأثريون داخل المتحف
الأثريون داخل المتحف المصري
علاء المنياوي
استكملت أمس الاثنين إدارة التدريب والنشر العلمي المنافذ الأثرية اليوم الثاني ضمن فعاليات التدريب العملي الذي تنظمه الإدارة بالتنسيق مع صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري.

واصطحب الأثريين في الجولة احمد سمير أمين بالمتحف المصري، وتناول بالشرح المفصل بعض القطع المعروضة داخل المتحف، واستعرض الملامح الفنية المميزة لكل قطعة أثرية، التي يسهل من خلالها تأريخها.

وأكد احمد سمير أهمية قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية المسجلة علي الآثار، وتساعد بشكل كبير فى تأريخ القطع الأثرية بشكل صحيح، ومن اهم القطع التي تناولها بالشرح تابوت علي شكل ٱدمي للملك لاحمس بن باسماتيك الأسرة ٢٦.

وأيضا تمثال للملك رمسيس الثاني الأسرة ١٩، وتمثال للملك سونسرت الأول الأسرة ١٢، وصلاية نعرمر عصر قبيل الٱسرات المتاخر، وتمثال الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، ولوحات حسي رع رئيسا للكتبة الملكيين من الأسرة الثالثة، وتمثال منكاورع وحتحور الآلهة الأسرة الرابعة الدولة القديمة.
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور
تدريب الأثريين على قراءة النقوش والكتابات الهيروغليفية بالمتحف المصري.. صور

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