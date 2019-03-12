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حوادث

مع ظهور الشبورة.. الداخلية: 10 نصائح لقيادة آمنة مع انخفاض الرؤية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:41 ص
سيارة وشبورة
سيارة وشبورة
أحمد مهدي
ناشد اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على الطرق، بضرورة الالتزام بمعايير القيادة الآمنة، وتعليمات رجال المرور على الطرق والمحاور، وقواعد وقوانين المرور.

وأعلنت الادارة، بإغلاق طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي؛ بسبب ظهور الشبورة المائية وانعدام الرؤية، مع استمرار متابعة الطرق الصحراوية الأخرى؛ بعد وصول مستوى الرؤية لـ 100 متر فقط، وذلك استعدادًا لإغلاق الطرق التي تنخفض عليها الرؤية عن هذا المستوي.

وتضمنت نصائح الإدارة العامة للمرور، للقيادة في الشبورة:

- ضرورة تهدئة السرعة أثناء دخول منطقة الشبورة.

- إضاءة جميع الأنوار الأمامية والخلفية بالسيارة.

- فتح زجاج السيارة؛ لمنع تكثيف البخار بداخلها.

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة.

- استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة.

- عدم الخروج من السيارة إلى الطريق لأي سبب.

- عدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى.

- لا تغير من سرعتك خلال "الشبورة المتحركة".

- عدم تخطي السيارة التي أمامك خلال الشبورة.

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