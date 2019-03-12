سحر طلعت تطالب بدعم مصر للطيران وتقترح عروضا مخفضة للأسر في المناسبات

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ضرورة الحفاظ علي شركة مصر الطيران ودعمها برؤي وأفكار نحو تطويرها والنهوض بها والعمل علي زيادة أسطول الطائرات بها.



وأكدت أن ارتفاع الأسعار طبيعي نتيجة لارتفاع الطلب وتكاليف الطيران، ومن ثم علينا أن نعمل على مساندة بهدف دعم اسطول الشركة لزيادة حجم الطاقة الناقلة ما يؤدي لتوازن اسعار الرحلات، وينعكس علي المنظومة بشكل إيجابي.



واقترحت عضو لجنة السياحة، بأن يكون هناك عروض متعلقة بالأسر تقدم في المناسبات بها تخفيض من شأنها أن تشجع علي السياحة الداخلية وتحل أزمات الأسعار نسبيًا، مؤكدة أنها شركة وطنية ونرغب جميعا بالحفاظ عليها، ومن هذا المنطلق، يجب أن نعالج ما يعتريها من مشاكل تؤثر علي تعامل الجمهور وشركات السياحة معها.