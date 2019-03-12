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أخبار البلد

المنظمة العربية للطيران تطلق ورشة عمل حول الإشراف على السلامة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:11 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
افتتح المهندس عبد النبي منار، مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني، فعاليات ورشة عمل حول "الإشراف على السلامة " التي تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني بتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي، وتستمر حتى 13 الجاري، بحضور 43 مشاركا من 11 دولة بالإضافة إلى 4 منظمات دولية وإقليمية وممثلي شركتي طيران.

رحب عبدالنبي منار، بالمشاركين، مؤكدا تعاون منظمة الطيران المدني الدولي المثمر وحرصها على التنسيق مع المنظمة العربية للطيران المدني لتنفيذ وتنظيم مشترك للورشة، مذكرا بأهداف الورشة وأهمية السلامة الجوية في منظومة الطيران المدني.

وحسب المهندس محمد رجب، خبير الملاحة والسلامة الجوية بالمنظمة العربية للطيران المدني، فإن الورشة تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للمنظمة العربية وتهدف إلى تزويد المشاركين بآليات ومنهجيات التقييم للبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، وإطار عمل آلية نهج الرصد المستمر CMA ومنهجية تعديلها عبر موقع واب منظمة الطيران المدني الدولي (OLF) مع تبادل أفضل التجارب والممارسات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء في هذا المجال.

كما تهدف هذه الورشة أيضًا إلى تمكين الدول من التحضير بشكل أفضل لعمليات التدقيق التي تجريها "إيكاو" من خلال فهم مراحل وضع خطة العمل التصحيحية وتحديثها وعملية التقييم الذاتي الخاصة بمسائل بروتوكول التدقيق وكيفية استعمال تطبيقات "إيكاو" ذات العلاقة وخاصة منها iSTAR.

تجدر الإشارة الى أن المنظمة العربية للطيران المدني هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، أنشأت لدعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني قصد تنمية وتطوير الطيران العربي ليستجيب لحاجيات الأمة العربية.

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