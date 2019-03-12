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ريهام سعيد تكشف سبب امتناع سيدات الشوارع عن التواجد داخل دور الرعاية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:20 ص
الإعلامية ريهام
الإعلامية ريهام سعيد
حسام الحارتي
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن سبب امتناع سيدات الشوراع عن الاحتواء داخل أحد دور الرعاية قائلة: " الفلوس هي السبب".

وعرضت خلال تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، تقريرا قامت بتصويره مع إحدى سيدات الشوارع وامتلاكها أحد الأموال التي تقدر بقيمة " 20 جنيه "، خلال ثلاث دقايق .

وتابعت :" البلد مش هتقوم غير بأبنائها ،الفلوس اللي مع سيدات الشوارع، المواطنين السبب فيها في ظل تعاطف الدولة من أجل القضاء على المتواجدين داخل الشوارع وحمايتهم ".

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