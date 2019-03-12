ريهام سعيد تكشف سبب امتناع سيدات الشوارع عن التواجد داخل دور الرعاية

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن سبب امتناع سيدات الشوراع عن الاحتواء داخل أحد دور الرعاية قائلة: " الفلوس هي السبب".



وعرضت خلال تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، تقريرا قامت بتصويره مع إحدى سيدات الشوارع وامتلاكها أحد الأموال التي تقدر بقيمة " 20 جنيه "، خلال ثلاث دقايق .



وتابعت :" البلد مش هتقوم غير بأبنائها ،الفلوس اللي مع سيدات الشوارع، المواطنين السبب فيها في ظل تعاطف الدولة من أجل القضاء على المتواجدين داخل الشوارع وحمايتهم ".

